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В Совфеде оценили визит Вэнса в Гренландию: «Передел мира продолжается»

Пушков: Трамп и Вэнс нацелились на Гренландию, началось обоснование действий
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JIM WATSON/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп и вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс всерьез нацелились на захват Гренландии, и уже началось обоснование будущих действий на этом направлении. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя поездку Вэнса на остров.

«Передел мира продолжается. Трамп и Вэнс серьезно нацелились на Гренландию. Сначала были заявления, потом - «инспекционные поездки», теперь началось обоснование будущих действий. Не случайно Вэнс говорит о планах США на Гренландию, выступая на фоне людей, одетых в военную форму», — написал Пушков, комментируя выступление вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса на военной базе в Гренландии.

По его словам, «Трамп и Вэнс уже запрягают коней». Сенатор также указал, что Дания потратила больше всего средств на душу населения на поддержку Украины, однако из Вашингтона ей прямым текстом говорят, что нужно было вкладываться в Гренландию.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 марта посетил Гренландию и побывал на американской военной базе Питуффик. Во время своего визита Вэнс заявил, что Вашингтон планирует в будущем нарастить военное присутствие в Гренландии. Он подчеркнул, что США могут усилить контингент в ответ на растущее военное присутствие России и Китая в регионе. Вэнс подчеркнул право народа Гренландии на самоопределение, добавив, что США надеются на выбор острова в пользу партнерства с Вашингтоном, который «уважает их суверенитет и гарантирует безопасность».

Ранее Трамп заявил, что его не волнует позиция России по возможному захвату Гренландии.

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