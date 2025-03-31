Ле Пен подаст апелляцию на приговор

BFMTV: Ле Пен обжалует приговор, лишивший ее права участвовать в выборах

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обжалует приговор парижского суда. Об этом заявил адвокат политика Родольф Босселю в эфире телеканала BFMTV.

«Мы подадим апелляцию. Против предварительного исполнения приговора нет никаких средств правовой защиты», — сказал адвокат.

Босселю отметил, что Ле Пен сохраняет «боевой настрой».

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ранее стали известны детали суда над Ле Пен.