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Медведчук оценил идею Путина о внешнем управлении на Украине

Медведчук назвал временное внешнее управление спасением для Украины
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Efrem Lukatsky/AP

Идея президента России Владимира Путина о введении временного внешнего управления на Украине может оказаться спасением для украинского народа. Таким мнением поделился председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на сайте «Смотрим.ру».

«Предложение президента РФ о введении на Украине временного международного управления под эгидой ООН является реальным механизмом спасения украинского народа и восстановления мира и стабильности», — написал Медведчук.

При этом политик добавил, что подобное решение явно не устроит президента Украины Владимира Зеленского. Однако это, по мнению Медведчука, поможет избежать очередного государственного переворота в стране, поскольку сегодня на Украине исключены любые выборы.

28 марта Владимир Путин предложил ввести на Украине временное международное управление под эгидой ООН при участии США, европейских стран и партнеров России. Лидер РФ считает, что это позволило бы провести в стране выборы и сформировать новое правительство, которому доверяло бы население.

Президент также подчеркнул, что на данный момент Москва не видит, с кем на Украине можно заключить мирное соглашение, поскольку нынешняя власть нелегитимна. Путин указал на риски того, что в любой момент могут прийти другие руководители и перечеркнуть все ранее достигнутые договоренности.

Ранее в Белом доме ответили на предложение Путина о внешнем управлении на Украине.

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