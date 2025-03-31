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Лукашенко назначил нового министра энергетики

Новым министром энергетики Белоруссии стал Денис Мороз
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VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром энергетики республики Дениса Мороза. Об этом сообщает агентство БелТА.

До этого Мороз занимал пост заместителя министра энергетики. Возглавлявший минэнерго Алексей Кушнаренко перешел на пост председателя Минского облисполкома.

Накануне в минэнерго Белоруссии рассказали о подготовке к строительству второй АЭС совместно с РФ.

Белоруссия совместно с Россией («Росатомом») построила в Гродненской области Белорусскую АЭС (БелАЭС) общей мощностью в 2400 МВт. Первый энергоблок был запущен в 2020 году, второй энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике необходимо построить вторую атомную электростанцию.

Ранее сообщалось, что к 2042 году в России планируют построить 11 новых АЭС.

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