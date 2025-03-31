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В Минэнерго Белоруссии рассказали о подготовке к строительству второй АЭС

Мороз: идет подготовка к техническим переговорам с РФ о строительстве АЭС
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Depositphotos

В настоящий момент идет подготовка к техническим переговорам с Россией о строительстве в Белоруссии второй атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил министр энергетики республики Денис Мороз, передает агентство БелТА.

«Ставим перед собой задачу — обсуждение и представление доклада для главы государства о строительстве второй белорусской атомной электростанции», — сказал он.

По словам главы Минэнерго, сейчас идет подготовка к техническим переговорам о том, какие параметры, стоимость и на каких условиях возможна реализация объекта.

Белоруссия совместно с Россией («Росатомом») построила в Гродненской области Белорусскую АЭС (БелАЭС) общей мощностью в 2400 МВт. Первый энергоблок был запущен в 2020 году, второй энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике необходимо построить вторую атомную электростанцию.

Ранее сообщалось, что к 2042 году в России планируют построить 11 новых АЭС.

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