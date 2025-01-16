Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна вторая АЭС

Лукашенко заявил, что все больше убеждается в необходимости второй АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике необходимо построить вторую атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщает агентство БелТА.

«Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС», — сказал он во время посещения Минского городского технопарка.

В октябре прошлого года генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал президенту России Владимиру Путину, что госкорпорации «доставалось» от президента Белоруссии Александра Лукашенко при строительстве АЭС в Островце.

Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) — первая белорусская АЭС, расположена у северо-западной границы республики, в 18 километрах от города Островец Гродненской области. Второй энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что к 2042 году в России планируют построить 11 новых АЭС.