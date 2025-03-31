Экс-кандидат в президенты Франции прокомментировал приговор Ле Пен

Политик Земмур о приговоре Ле Пен: не судьям решать, за кого голосовать людям

Экс-кандидат в президенты Франции и лидер правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур заявил, что политики дали системе правосудия непомерные полномочия. Таким образом он прокомментировал в соцсети X приговор главе парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Не судьям решать, за кого должны голосовать люди. Я сожалею, что политики сами дали эти непомерные полномочия системе правосудия. Это все нужно изменить», — написал Земмур.

Он добавил, что Ле Пен имеет право участвовать в голосовании в качестве кандидата.

31 марта главу парламентской фракции «Национальное объединение» приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме, и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ранее стали известны детали суда над Ле Пен.