Экс-кандидат в президенты Франции прокомментировал приговор Ле Пен

Экс-кандидат в президенты Франции и лидер правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур заявил, что политики дали системе правосудия непомерные полномочия. Таким образом он прокомментировал в соцсети X приговор главе парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
«Не судьям решать, за кого должны голосовать люди. Я сожалею, что политики сами дали эти непомерные полномочия системе правосудия. Это все нужно изменить», — написал Земмур.
Он добавил, что Ле Пен имеет право участвовать в голосовании в качестве кандидата.
31 марта главу парламентской фракции «Национальное объединение» приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме, и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.
Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.
Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.
Ранее стали известны детали суда над Ле Пен.