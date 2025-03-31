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Экс-депутат Рады заявил, что ресурсная сделка принесет Зеленскому проблемы

Килинкаров: ресурсная сделка несет Зеленскому неизбежные проблемы
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Stephanie Lecocq/Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского ждут проблемы с США, если он откажется от редкоземельной сделки с Вашингтоном. Об этом заявил РИА Новости бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

При этом, если он все-таки подпишет сделку, то у Зеленского возникнут проблемы уже в Раде, уверен политик.

«Если он ее подпишет, я думаю, у него будут проблемы внутри страны, и парламент не ратифицирует это соглашение, оно не войдет в действие в том виде, в котором оно прописано», — сказал он.

При этом, если Зеленский все-таки откажется от сделки, США будут оказывать давление на Киев с целью изменить это решение.

Недавно советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что условия сделки с США о добыче редкоземельных металлов на украинской территории противоречат конституции Украины, в частности, пункту о вступлении страны в ЕС.

По данным СМИ, в украинском правительстве соглашение, предложенное Вашингтоном, сравнили с репарациями после проигранной войны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кулеба назвал неожиданное последствие для Украины в случае сделки с Путиным.

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