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Bloomberg сравнил сделку Украины и США по ресурсам с эксплуатацией Бельгией африканцев

Bloomberg: проект сделки США и Киева сравним с эксплуатацией Бельгией африканцев
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Kevin Lamarque/Reuters

Сделка Украины и США по ресурсам сравнима с колониальной эксплуатацией Бельгией территории современной Демократической Республики Конго (ДРК) в XIX веке. Об этом заявил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

По словам журналиста, российская сторона ведет колониальную войну территориальной экспансии, пытаясь взять под контроль над утраченной империей. Он отметил, что американцы используют «момент наибольшей зависимости» Украины, чтобы навязать свои условия сделки.

«Недавно эта сделка была пересмотрена в форме, достойной эксплуатации Конго Бельгией в 19 веке, при этом Украине не было предоставлено никаких гарантий безопасности», — говорится в статье.

Чемпион добавил, что договоренность между сторонами заключается для помощи Украине, однако конечным результатом может стать исключение Европы из экономического будущего Украины, которые бы парализовало ее послевоенное восстановление.

До этого глава президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский собирается отказаться от ресурсной сделки. По словам Трампа, в случае отказа у Зеленского будут «большие проблемы».

Ранее депутат Рады предрек конец Зеленского из-за отказа заключить сделку с США.

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