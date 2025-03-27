В США раскрыли детали нового проекта сделки с Украиной по ресурсам

Новая редакция соглашения о партнерстве между Вашингтоном и Киевом, которую подготовила администрация президента США Дональда Трампа, предусматривает полный контроль Вашингтона над будущими инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории Украины. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg, ссылаясь на проект документа.

«Администрация Трампа требует «права первой оферты» на инвестиции во все инфраструктурные и природные ресурсы в рамках пересмотренного соглашения о партнерстве с Украиной», — говорится в сообщении.

Агентство утверждает, что США стремятся взять под контроль все крупные будущие инвестиции в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на Украине. Кроме того, считает Bloomberg, в результате этих действий Вашингтону удастся подорвать заявку Киева на членство в Европейском союзе.

Документ также предусматривает создание инвестиционного фонда, который будет управляться Международной финансовой корпорацией развития США (DFC). В рамках этого проекта Вашингтон получит основной голос: три из пяти членов правления, «золотую акцию» и право вето на ключевые решения. Украина сможет назначить только двух представителей и не сможет вмешиваться в повседневную деятельность фонда.

Половина всех доходов от новых инфраструктурных и ресурсных проектов будет направляться в этот фонд. Также в новом проекте отмечается приоритетное право США на возврат вложений с прибылью и дополнительными 4% годовых. Это право будет действовать до тех пор, пока не будет окуплена вся предоставленная американская помощь с начала спецоперации России на Украине.

Среди прочего документ запрещает Киеву продавать стратегические ресурсы тем странам, которые Вашингтон считает своими геополитическими конкурентами.

Отмечается, что США уже передали Украине проект сделки по недрам.

При этом в документе не содержится никаких гарантий безопасности для Украины, однако украинские депутаты надеются, что документ доработают. В противном случае Киев вряд ли согласится на подобные условия и уж точно откажется от ратификации соглашения, заявили в Верховной раде.

Ранее Зеленский обвинил США в изменении условий сделки по недрам Украины.