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Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки

Трамп сообщил, что Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки с США
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский собирается отказаться от ресурсной сделки с США. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами, пишет агентство Reuters.

«Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие проблемы», — отметил Трамп.

27 марта агентство Bloomberg писало, что новая редакция соглашения о партнерстве между Вашингтоном и Киевом, которую подготовила администрация президента США Трампа, предусматривает полный контроль Вашингтона над будущими инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории Украины. В документе не содержится никаких гарантий безопасности для Украины.

Киев намерен добиваться пересмотра условий предложенного Трампом соглашения, которое предусматривает полный контроль США над инвестициями в украинскую инфраструктуру и ресурсы. Украинские чиновники опасаются, что сделка негативно скажется на вступлении страны в ЕС и фактически обяжет Киев вернуть всю ранее полученную помощь. Зеленский отказался признавать полученную от США помощь как долг, требующий погашения. По данным СМИ, в украинском правительстве соглашение, предложенное Вашингтоном, сравнили с репарациями после проигранной войны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Рады предрек конец Зеленского из-за отказа заключить сделку с США.

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