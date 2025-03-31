Партию Ле Пен обязали выплатить €1 млн по делу о растрате

В Париже суд обязал правую французскую партию «Национальное объединение» выплатить €1 млн в рамках приговора по делу о растрате денежных средств Европейского парламента. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Партия приговорена к выплате штрафа в 2 миллиона евро, из них 1 условно», — приводит агентство слова судьи Бенедикта де Пертюи.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти на срок в пять лет. Политик не буде отбывать наказание в тюрьме, и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Комментируя решение суда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его попранием демократии.

Ранее стали известны детали суда над Ле Пен.