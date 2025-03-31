В Госдуме прокомментировали приговор Ле Пен

Франция рискует пойти по пути Румынии, зачищая политическое поле от неугодных кандидатов, поскольку Марин Ле Пен в 2027 году могла бы выступать в качестве фаворита на выборах президента страны. Так в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал приговор лидеру «Национального объединения».

«Марин Ле Пен и ее партия «Национальное объединение» с каждым выборным циклом серьезно наращивали поддержку избирателей в процентном исчислении. И к 2027 году Ле Пен в случае выдвижения вполне могла бы претендовать на статус фаворита президентской гонки», — указал политик.

В то же время депутат заметил, что это внутренние дела Франции. Слуцкий указал, что суд достаточно поспешно вынес приговор Марин Ле Пен, так как обычно подобные процессы могут длиться годами с учетом возможных апелляций.

До этого главу парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попранием демократии приговор суда Парижа Марин ле Пен.

Ранее Орбан поддержал Ле Пен после вынесенного приговора.