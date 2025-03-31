Орбан поддержал Ле Пен после вынесенного приговора

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети поддержал лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, признав ее виновной по делу о парламентских ассистентах.

«Я – Марин», — написал Орбан на французском языке после оглашения судом приговора.

Ле Пен признана виновной в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европейском парламенте.

Приговор Ле Пен подразумевает поражение в избирательных правах, что может помешать ей принять участие в выборах президента Франции в 2027 году. При этом политик впервые заявила, что лидер партии Жордан Барделла способен стать новым президентом Франции. Если Барделла победит, Ле Пен сможет стать премьер-министром Пятой республики, несмотря на то, что она признана виновной по указанному делу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попранием демократии приговор суда Парижа Марин ле Пен.

Ранее был назван процент готовых голосовать за Ле Пен на выборах президента французов.