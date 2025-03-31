В Кремле ответили на вопрос о безопасности Крымского моста

Черноморская мирная инициатива содержит в себе много нюансов, по ней еще предстоит определенная работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.
Журналист задал ему вопрос о том, будет ли отдельно указан пункт о безопасности Крымского моста в рамках обсуждаемого соглашения о прекращении огня в Черноморье.
«Сейчас безусловно на эти все детали обращается должное внимание при осуществлении наших контактов. Определенная работа предстоит, мы конечно же не можем в полных деталях говорить о всей палитре вопросов», — сказал он.
25 марта сообщалось, что Россия и США достигли договоренностей по безопасности судоходства в Черном море и восстановлению экспорта российских сельхозтоваров.
В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация изучает условия России для достижения перемирия с Украиной, включая отмену санкций на экспорт сельхозпродукции.
Ранее в Кремле оценили возможность телефонного разговора Путина и Трампа.