В Кремле ответили на вопрос о безопасности Крымского моста

Песков: Черноморская мирная инициатива содержит в себе много нюансов

Черноморская мирная инициатива содержит в себе много нюансов, по ней еще предстоит определенная работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Журналист задал ему вопрос о том, будет ли отдельно указан пункт о безопасности Крымского моста в рамках обсуждаемого соглашения о прекращении огня в Черноморье.

«Сейчас безусловно на эти все детали обращается должное внимание при осуществлении наших контактов. Определенная работа предстоит, мы конечно же не можем в полных деталях говорить о всей палитре вопросов», — сказал он.

25 марта сообщалось, что Россия и США достигли договоренностей по безопасности судоходства в Черном море и восстановлению экспорта российских сельхозтоваров.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация изучает условия России для достижения перемирия с Украиной, включая отмену санкций на экспорт сельхозпродукции.

Ранее в Кремле оценили возможность телефонного разговора Путина и Трампа.