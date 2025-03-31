В Кремле осудили осквернение могилы военкора «Известий» Федорчака вандалами

Кремль самым решительным образом осуждает действия вандалов, которые осквернили могилу военного корреспондента газеты «Известия» Александра Федорчака. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, с какими последствиями могут столкнуться злоумышленники.

«Если я не ошибаюсь, и так законом предусмотрены соответствующие меры в отношении тех, кто допускает такие действия. Безусловно, меры должны применяться самые жесткие», — ответил представитель Кремля.

При этом он назвал осквернение могилы журналиста непозволительным и чудовищным актом.

«Мы самым решительным образом осуждаем такие действия», — подчеркнул Песков.

31 марта журналисты РЕН ТВ сообщили об осквернении могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака, которая находится в Республике Крым. Неделю назад мужчина получил ранение в зоне боевых действий, его спасти не удалось.

На фоне произошедшего правоохранители возбудили два уголовных дела. Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин, в свою очередь, назвал «скотами» разгромивших могилу вандалов. Он выразил уверенность, что эту «акцию» организовала украинская сторона.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ высказались о ситуации вокруг могилы Федорчака.