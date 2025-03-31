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Песков оценил расследование NYT о контактах США и Британии в первый год СВО

Песков: Путин с 2014 года говорит о роли США и Британии в перевороте на Украине
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин с 2014 года говорит о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине и об их действиях в вопросе милитаризации. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом, он прокомментировал расследование NYT о том, что США и Британия в первый год украинского конфликта очень тесно сотрудничали для нанесения поражения России.

«Если вы вспомните все наши заявления и заявления президента Путина, начиная с 2014 года о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем об их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь вот многое всплывает, что доказывает эти действия», — заявил Песков.

29 марта Франция и Великобритания выдвинули ультимативное требование к главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому — к 1 мая захватить максимально возможное количество территорий РФ.

По данным инсайдеров Telegram-канала «Военное дело», военный блок Британия — Франция потребовал от Сырского занять максимальное количество территорий РФ в пределах Курской и Белгородской областей, «не считаясь с потерями».

Ранее депутат заявил, что Зеленский решил проверить, как Украина справится без США.

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