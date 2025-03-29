Президент Украины Владимир Зеленский решил проверить, как Украина справится без поддержки США в переговорах с РФ, полагаясь на Евросоюз (ЕС). Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Нужно правильно читать фразу Зеленского о том, что наши (Украины) интересы на переговорах будут представлять Франция и Британия. То есть, не США. Фактически, Зеленский отказывается этим заявлением от посреднических услуг США, так как его не устраивает их видение завершения войны», — говорится в сообщении.

По его словам, военное поражение Украины — единственный возможный исход.

28 марта Зеленский сообщил, что проведет встречу в узком кругу с представителями стран, которые на «100%» будут готовы отправить свои войска на Украину.

29 марта Франция и Великобритания выдвинули ультимативное требование к главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому — к 1 мая захватить максимально возможное количество территорий РФ. По данным инсайдеров Telegram-канала «Военное дело», военный блок Британия — Франция потребовал от Сырского занять максимальное количество территорий РФ в пределах Курской и Белгородской областей, «не считаясь с потерями».

Ранее в Совфеде высмеяли планы Стармера и Макрона по отправке миротворцев на Украину.