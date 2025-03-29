«ВД»: Франция и Великобритания потребовали от ВСУ занять территории РФ к 1 мая

Франция и Великобритания выдвинули ультимативное требование к главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому — к 1 мая захватить максимально возможное количество территорий РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело» со ссылкой на источники.

По данным инсайдеров «Военного дела», военный блок Британия — Франция потребовал от Сырского занять максимальное количество территорий РФ в пределах Курской и Белгородской областей, «не считаясь с потерями».

13 марта агентство Bloomberg писало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

28 марта украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что проведет встречу в узком кругу с представителями стран, которые на «100%» будут готовы отправить свои войска на Украину.

Ранее в Совфеде высмеяли планы Стармера и Макрона по отправке миротворцев на Украину.