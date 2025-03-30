Весной 2022 года, через два месяца после начала военных действий на Украине, два украинских генерала под дипломатическим прикрытием отправились из Киева в Висбаден с тайной миссией. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, в этом городе находится штаб-квартира армии США в Европе и Африке. В публикации говорится, что в состав украинской стороны входил генерал-лейтенант Михаил Забродский. Отмечается, что операция Украины против России, которая обсуждалась совместно с США, должна была стать «одним из самых тщательно охраняемых секретов», говорится в расследовании.

«Партнерство существовало в тени глубочайшего геополитического страха — что Путин может увидеть в этом нарушение красной линии военного взаимодействия», — следует из материала.

В расследовании газеты говорится, что стороны переговоров пришли к партнерству, которое включало обмен разведывательной информацией, разработку военной стратегии и планирование операций ВСУ. Помимо этого, в ходе соглашения была создана оперативная группа Dragon, которая передавала Украине данные о целях не только на поле боя, но и на российских территориях вне зоны боевого соприкосновения. Кроме того, солдаты и офицеры ЦРУ помогали планировать удары по Крыму.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на сессии Евросовета в Брюсселе предложил после завершения конфликта заменить контингент Соединенных Штатов в Европе военными ВСУ.

Ранее Зеленский в Брюсселе не смог ответить на вопросы с критикой его «плана».