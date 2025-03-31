Глава Крыма жестко высказался об осквернивших могилы участников СВО и военкора

Осквернение могил ветеранов специальной военной операции (СВО) и военного корреспондента Александра Федорчака — поступок не человека, а «подлость, ненависть и беспринципность зверья». Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, вандалы поступили трусливо, так как избегают схватки с живыми и глумятся над мертвыми.

Как сообщал РЕН ТВ, вандалы сожгли и разгромили могилу Федорчака, а также несколько участников СВО. Возле памятника были раскиданы траурные венки и цветы, при этом крест остался цел.

В связи с произошедшим в Крыму возбудили два уголовных дела о надругательстве над могилой.

24 марта в зоне спецоперации погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что всего при обстреле Кременского муниципального округа погибли шесть человек. СК возбудил уголовное дело.

Ранее в МИД России заявили, что Киев прицельно уничтожает журналистов и правовые принципы, которые должны их защищать.