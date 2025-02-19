Стало известно, когда председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву 9 мая. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме, передает РИА Новости.

«Председатель Си Цзиньпин приурочил свой очередной визит в Москву к торжественным мероприятиям в честь победы в Великой Отечественной войне 9 мая», — сказал он.

Также Лавров рассказал, что президент РФ Владимир Путин посетит Китай в 80-ую годовщину победы над японским милитаризмом в конце августа — сентябре.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что День Победы очень важен для страны и российские власти будут рады приветствовать мировых лидеров, которые захотят разделить этот момент. При этом в Кремле подчеркнули, что приглашение Трампа в российскую столицу не означает, что он приедет на 80-летие Победы.

15 февраля президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае достижения мира на Украине, Трамп приедет в Москву на парад Победы 9 Мая. Он добавил, что сам планирует присутствовать на мероприятии.

Ранее Лавров рассказал, кого в России ждут на День Победы.