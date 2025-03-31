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Трамп и Стармер договорились продолжать давление на Путина

Стармер и Трамп договорились продолжать коллективное давление на Россию
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Henry Nicholls/Reuters/CNP/AdMedia/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президентом США Дональд Трамп договорились продолжать оказывать давление на российского президента Владимира Путина. Об этом сообщили в британском правительстве.

«Лидеры (двух стран) согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина», — говорится в сообщении.

Встреча Трампа и Стармера состоялась в Париже в рамках встречи «коалиции желающих».

27 марта в Париже состоялся саммит «коалиции желающих», на котором обсуждалась поддержка Киева со стороны западных государств. На мероприятии присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, лидеры некоторых европейских стран и Канады.

Одной из основных тем обсуждения стала отправка миротворческого контингента в зону украинского конфликта. Участники встречи согласились, что этот шаг необходим для обеспечения гарантий безопасности Украине. По мнению европейцев, если не ввести на территорию страны миротворцев, то у Украины не будет защиты на случай повторного нападения.

Ранее Стармер назвал главный итог встречи «коалиции желающих» по Украине.

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