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В Гагаузии высказались о действиях Кишинева после ареста Гуцул

Узун: Молдавия не идет на контакт после ареста Гуцул
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Vladislav Culiomza/Reuters

После ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул диалога с властями Молдавии нет, они не идут на контакт. Об этом в интервью телеканалу «России-24» заявил первый замглавы Гагаузии Илья Узун.

«После того, как арестовали Евгению Александровну (Гуцул. — «Газета.Ru») конструктивного диалога вообще нет. Они не идут на контакт», — сказал он.

Узун также заявил, что власти Гагаузии готовы доказывать незаконность ареста Гуцул в международных структурах.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Ее подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.

28 марта суд в Кишиневе заключил Гуцул под стражу на 20 суток.

Ранее у посольства Молдовы в Москве прошла акция в поддержку Евгении Гуцул.

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