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На Украине предложили отсрочить президентские выборы

Глава ЦИК Украины Диденко: нужно больше времени для подготовки к выборам
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Украины хотят внести изменения в законодательство, чтобы отсрочить проведение президентских выборов после отмены военного положения. Об этом в интервью изданию «Украинская правда» рассказал глава ЦИК страны Олег Диденко.

В издании напомнили, что, согласно действующему законодательству, парламентские и президентские выборы должны быть объявлены в течение месяца после отмены военного положения.

«Достаточно ли этого месяца для подготовки выборов? Если мы говорим о голосовании, которое будет демократическим и будет соответствовать стандартам, то, пожалуй, нет. <...> Нам нужно гораздо больше времени для подготовки послевоенных выборов», — сказал Диденко.

Срок Владимира Зеленского на посту президента подошел к концу 20 мая 2024 года. Выборы в прошлом году отменили из-за военного положения на Украине и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что в текущей ситуации выборы главы государства «несвоевременны».

27 марта президент России Владимир Путин заявил, что гражданские власти Украины являются нелегитимными согласно своей же конституции. Российский лидер добавил, что украинская конституция устроена таким образом, что все управление назначается главой государства, в том числе региональные органы власти. Таким образом, если Зеленский сам нелегитимен, то и «все остальные — тоже», резюмировал президент. Эти слова разозлили американского лидера Дональда Трампа.

Ранее в ЕК заявили, что выборы на Украине не нужны без требования со стороны народа.

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