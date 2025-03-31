Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В прокуратуре Молдавии назвали причину ареста Гуцул

Прокуратура Молдавии: глава Гагаузии Гуцул пыталась покинуть страну
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии предупредила прокуратуру о том, что глава Гагаузии Евгения Гуцул хочет покинуть страну, поэтому они настояли на ее аресте. Об этом заявил заместитель главы Антикоррупционной прокуратуры республики Октавиан Якимовский в эфире телеканала TV8.

По его словам, предполагается, что Гуцул пыталась таким образом уклониться от судебного разбирательства по делу и, возможно, от нового уголовного дела, по которому она была задержана. Якимовский считает, что политик не собиралась возвращаться в Молдавию.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Ее подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.

28 марта суд в Кишиневе заключил Гуцул под стражу на 20 суток.

Ранее у посольства Молдовы в Москве прошла акция в поддержку Евгении Гуцул.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами