В прокуратуре Молдавии назвали причину ареста Гуцул

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии предупредила прокуратуру о том, что глава Гагаузии Евгения Гуцул хочет покинуть страну, поэтому они настояли на ее аресте. Об этом заявил заместитель главы Антикоррупционной прокуратуры республики Октавиан Якимовский в эфире телеканала TV8.

По его словам, предполагается, что Гуцул пыталась таким образом уклониться от судебного разбирательства по делу и, возможно, от нового уголовного дела, по которому она была задержана. Якимовский считает, что политик не собиралась возвращаться в Молдавию.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Ее подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.

28 марта суд в Кишиневе заключил Гуцул под стражу на 20 суток.

Ранее у посольства Молдовы в Москве прошла акция в поддержку Евгении Гуцул.