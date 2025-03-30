WP: в ЕС теперь рассматривают размещение морских и воздушных сил на Украине

Европейские лидеры теперь больше рассматривают возможность размещения на Украине воздушных и морских сил из-за ограничений, связанных с развертыванием крупных войск, и готовности некоторых стран предложить свои возможности для патрулирования пространства в регионе. Об этом пишет газета The Washington Post, передает РИА Новости.

«По словам двух дипломатов, внимание европейцев теперь сместилось в сторону морской и воздушной мощи, поскольку командующие армиями указывают на ограничения крупного размещения войск, а другие страны предлагают свои возможности для патрулирования неба над Украиной и Черного моря», — говорится в сообщении.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проведет встречу в узком кругу с представителями стран, которые на «100%» будут готовы отправить свои войска на Украину.

29 марта Франция и Великобритания выдвинули ультимативное требование к главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому — к 1 мая захватить максимально возможное количество территорий РФ.

По данным инсайдеров Telegram-канала «Военное дело», военный блок Британия — Франция потребовал от Сырского занять максимальное количество территорий РФ в пределах Курской и Белгородской областей, «не считаясь с потерями».

Ранее в Совфеде высмеяли планы Стармера и Макрона по отправке миротворцев на Украину.