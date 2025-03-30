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Глава МИД Польши назвал «встряской» переговоры США и России по Украине

Глава МИД Польши Сикорский: переговоры России и США стали встряской для Украины
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PAP/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что переговоры России и Соединенных Штатов по Украине стали встряской, в том числе для представителей Киева. Его слова приводит телеканал TVN 24.

«Мои украинские собеседники говорят, что благодарны США за такую встряску ситуации, что их, американцев, переговоры с Путиным стали возможны», — сказал Сикорский.

Он уточнил, что у президента США Дональда Трампа свой собственный стиль, но «украинцы говорят, что это дает надежду на ускорение определенных процессов, которые, как они надеются, приведут к прочному миру».

«Таким образом, они выражают Дональду Трампу вотум доверия», — считает глава МИД Польши.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, однако изъявил желание общаться с кем-то, «кто представлял бы Россию». По его словам, на роль переговорщиков могут подойти представители «бизнеса или регионов». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист рассказал о разнице в подходах России и Европы к конфликту на Украине.

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