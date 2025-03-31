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Новый премьер Гренландии отказался передавать остров США

Новый премьер Гренландии Нильсен: США не получат остров
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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Соединенные Штаты Америки не получат Гренландию. Об этом заявил новый премьер-министр страны Йенс-Фредерик Нильсен в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

»[президент США Дональд] Трамп заявил, что США «получат Гренландию». Позвольте мне прояснить: США ее не получат. Мы не принадлежим другим. Мы сами решаем свое будущее. <...> Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем», — написал глава кабмина.

Нильсен добавил, что жители острова не должны бояться заявлений Трампа. По его словам, подобные высказывания стоит воспринимать спокойно, достойно и сплоченно.

Накануне Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов Америки добьются того, чтобы получить Гренландию. По словам главы Белого дома, существует большая вероятность того, что Вашингтон сможет сделать это без применения военной силы.

31 марта профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Дания не сможет дать отпор США, отстаивая Гренландию, поскольку предоставила значительную часть своего вооружения Украине. Он обратил внимание на то, что у Вашингтона уже есть военная база на острове, а Копенгаген отправил свои истребители F-16 и большую часть оружия Киеву.

Ранее Трамп выложил видеоролик с обещанием «защитить Гренландию от России».

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