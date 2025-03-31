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На Западе оценили, сможет ли Дания дать отпор США

Профессор Дизен: Дания не даст отпор США, поскольку потратила ресурсы на Украину
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Atef Hassan/Reuters

Дания не сможет дать отпор Соединенным Штатам Америки, отстаивая Гренландию, поскольку предоставила значительную часть своего вооружения Украине. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х (бывший Twitter).

Он обратил внимание на то, что у США уже есть военная база в Гренландии, а Дания отправила свои истребители F-16 и большую часть оружия Украине.

«Что будут делать ее европейские союзники?» — задался вопросом Дизен.

Профессор добавил, что Вашингтон «аннексирует Гренландию» под предлогом того, что Дания «не позаботилась о ней и ее народе».

27 марта Трамп заявил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам для международной безопасности. Как сообщали «Известия», глава Белого дома признался, что не знает, есть ли желание присоединения у жителей Гренландии, но отметил, что «их необходимо убедить» стать американскими гражданами.

Дискуссия о независимости Гренландии обострилась после того, как Трамп сообщил о намерении приобрести остров. Впервые он выступил с этой идеей в 2019 году, но датские власти отказались обсуждать этот вопрос. В декабре 2024 года Трамп вновь поднял тему, заявив, что контроль над Гренландией важен для «свободы во всем мире». В ответ власти Дании подтвердили, что остров не продается.

Ранее Трамп заявил, что его не волнует позиция России по возможному захвату Гренландии.

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