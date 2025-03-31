На Западе оценили, сможет ли Дания дать отпор США

Дания не сможет дать отпор Соединенным Штатам Америки, отстаивая Гренландию, поскольку предоставила значительную часть своего вооружения Украине. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х (бывший Twitter).

Он обратил внимание на то, что у США уже есть военная база в Гренландии, а Дания отправила свои истребители F-16 и большую часть оружия Украине.

«Что будут делать ее европейские союзники?» — задался вопросом Дизен.

Профессор добавил, что Вашингтон «аннексирует Гренландию» под предлогом того, что Дания «не позаботилась о ней и ее народе».

27 марта Трамп заявил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам для международной безопасности. Как сообщали «Известия», глава Белого дома признался, что не знает, есть ли желание присоединения у жителей Гренландии, но отметил, что «их необходимо убедить» стать американскими гражданами.

Дискуссия о независимости Гренландии обострилась после того, как Трамп сообщил о намерении приобрести остров. Впервые он выступил с этой идеей в 2019 году, но датские власти отказались обсуждать этот вопрос. В декабре 2024 года Трамп вновь поднял тему, заявив, что контроль над Гренландией важен для «свободы во всем мире». В ответ власти Дании подтвердили, что остров не продается.

Ранее Трамп заявил, что его не волнует позиция России по возможному захвату Гренландии.