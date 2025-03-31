Политолог объяснил, почему Трамп разозлился после слов Путина о Зеленском

Президент США Дональд Трамп разозлился после слов его российского коллеги Владимира Путина об украинском лидере Владимире Зеленском из-за заключенной с Киевом сделки по ресурсам. Об этом заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале.

«Вполне предсказуемая реакция бизнесмена, когда публично обозначаются основания, чтобы так ожидаемая им сделка по ресурсам была признана недействительной из-за отсутствия полномочий (либо очевидных претензий на отсутствие полномочий) у другой стороны», — написал политолог.

Чеснаков добавил, что Трамп также может использовать слова Путина в качестве меры давления на Киев для заключения мирной сделки.

27 марта Путин заявил, что гражданские власти Украины являются нелегитимными согласно своей же конституции. Российский лидер добавил, что украинская конституция устроена таким образом, что все управление назначается главой государства, в том числе региональные органы власти.

30 марта Трамп заявил, что его очень разозлили комментарии российского президента касательно руководства Украины и действующего президента. По его словам, заявление Путина «попало не по адресу».

Ранее стало известно о подготовке Зеленского к президентским выборам.