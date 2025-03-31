Премьер Британии обсудил с Трампом саммит «коалиции желающих» по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили итоги саммита «коалиции желающих» по Украине. Об этом сообщили в пресс-службе канцелярии главы британского кабмина.

«Они обсудили продуктивные переговоры между своими командами по соглашению об экономическом процветании между Великобританией и США и согласились, что они продолжатся в том же темпе на этой неделе», — говорится в сообщении.

В канцелярии отметили, что Стармер и Трамп также договорились оставаться на связи в ближайшие дни.

27 марта в Париже состоялся саммит так называемой «коалиции желающих», на котором обсуждалась поддержка Киева со стороны западных государств. На мероприятии присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, лидеры некоторых европейских стран и Канады.

Одной из основных тем обсуждения стала отправка миротворческого контингента в зону украинского конфликта. Участники встречи согласились, что этот шаг необходим, чтобы исключить возможность нападения на Украину после прекращения огня и подписания мирного договора.

Ранее британские журналисты предупредили о риске начала войны с Россией.