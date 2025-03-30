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Британские журналисты предупредили о риске начала войны с Россией

Daily Mail: отправка британских солдат на Украину спровоцирует войну с Россией
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Danny Lawson/Reuters

Возможная отправка британских солдат на Украину может послужить поводом для начала войны с Россией. Об этом пишет газета Daily Mail.

Журналисты отметили, что в молодости премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер придерживался пацифистских взглядов. В частности, в годы холодной войны он активно призывал к миру.

«Однако сейчас [глава правительства Великобритании] всерьез хочет отправить жалкие остатки наших войск на Украину, что тут же станет поводом для войны с Россией», — говорится в статье.

По словам авторов материала, при таком развитии событий Москва может нанести удар по территории королевства с помощью ядерного оружия. Они подчеркнули, что последствия соответствующей атаки отбросят страну на несколько столетий назад.

27 марта в Париже состоялся саммит так называемой «коалиции желающих», на котором обсуждалась поддержка Киева со стороны западных государств. На мероприятии присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, лидеры некоторых европейских стран и Канады.

Одной из основных тем обсуждения стала отправка миротворческого контингента в зону украинского конфликта. Участники встречи согласились, что этот шаг необходим, чтобы исключить возможность нападения на Украину после прекращения огня и подписания мирного договора.

Ранее в Государственной думе РФ назвали саммит во Франции «шабашем ярых европейских русофобов».

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