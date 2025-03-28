Власти Испании призвали США к переговорам с ЕС

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал власти США сесть за стол переговоров с Евросоюзом после введения новых торговых пошлин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я призываю администрацию США одуматься и начать диалог с Европейской комиссией, чтобы прекратить эту бессмыслицу», — сказал он.

По его словам, если пошлины будут введены — Европа ответит решительно.

«Если эти пошлины будут введены против нас, мы ответим решительно. Европа даст отпор. Мы будем действовать быстро, соразмерно и единодушно», — отметил он.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что со 2 апреля Соединенные Штаты внедрят новые пошлины в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны. Кроме того, он подписал указ о введении тарифов в размере 25% на все поставки стали и алюминия. Reuters писало, что после введения Трампом пошлин в 25% на импортные автомобили в США могут исчезнуть из продажи самые дешевые модели, а цены на машины повысятся.

Ранее власти США перестали платить взносы ВТО.