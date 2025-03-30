Американцы не хотят продолжать финансирование «бесполезного» конфликта на Украине. Об этом заявила член палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин в соцсети Х.

«Америка не поддерживает продолжение финансирования бесполезной войны на Украине, несмотря на фальшивые опросы общественного мнения и настойчивость неоконсерваторов», — написала она.

По ее словам, граждане США задолжали $36 трлн и хотят, чтобы заработанные ими налоговые доллары использовались для решения внутренних проблем страны.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский признал, что у страны нет денег на армию, поэтому ее «‎должны финансировать»‎ Европа и США. По словам Зеленского, в нынешних обстоятельствах он больше полагался бы на Европу.

7 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе слишком обременительно одновременно поддерживать и Вооруженные силы Украины, и функционирование украинского государства и рост собственного военно-промышленного комплекса.

Ранее во Франции призвали перестать вооружать и финансировать Украину.