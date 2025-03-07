Орбан высказался о дорогой поддержке Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал поддержку армии и государства слишком дорогой. Его слова приводит URA.RU.

«Прежде всего, нам нужно тратить больше денег на наращивание собственного военного потенциала и обороноспособности, но в то же время кто-то должен финансировать украинскую армию, а американцы больше в этом участвовать не будут», — подчеркнул он.

По его словам, Европе слишком обременительно одновременно поддерживать и Вооруженные силы Украины, и функционирование украинского государства и рост собственного военно-промышленного комплекса.

При этом он отметил, что сейчас Евросоюз изолирован и от США, и от Китая, и от России, однако Венгрия поддерживает отношения со всеми тремя и потому находится в более выигрышном положении.

До этого Венгрия стала единственной страной ЕС, которая не поддержала итоговое заявление экстренного саммита по конфликту на Украине.

Ранее Орбан анонсировал референдум в Венгрии по членству Украины в ЕС.