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Во Франции предложили прекратить финансирование Украины

Политик Филиппо призвал Запад перестать вооружать и финансировать Украину
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Vincent Isore/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Запад перестать вооружать и финансировать Украину. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Филиппо утверждает, что «ополченцы» президента Украины Владимира Зеленского похитили на улице курьера и отправляют его на фронт. Французский политик считает, что для достижения мира необходимо прекратить вооружать и финансировать Киев.

К публикации Филиппо прикрепил видео, на котором показано, как в Одессе полицейские поймали курьера и силой усадили его в машину.

Накануне бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Европу снизить социальные расходы, чтобы увеличить военные расходы.

По словам экс-премьера Британии, у американцев «вызывает раздражение» тот факт, что они платят больше налогов за оборону Европы, чем сами европейцы. Он призвал Европу увеличить военные расходы, чтобы перестать быть «нахлебниками».

В декабре глава НАТО Марк Рютте заявил, что часть пенсий и социальных выплат в Европе необходимо направить на производство вооружения, чтобы военные расходы стран НАТО превысили 3%.

Ранее была названа сумма, которую страны НАТО потратили на Украину за три года.

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