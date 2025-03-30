В двух городах США открылись диппредставительства Молдавии

В Соединенных Штатах открылись два консульства посольства Молдавии — в Чикаго и Сакраменто. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в церемонии открытия консульств приняли участие посол Молдавии в США Виорел Урсу, спикер парламента и председатель правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу, а также глава МИД республики Михай Попшой.

Президент Молдавии Майя Санду прокомментировала открытие диппредставительств в США. Благодаря им, граждане республики в США станут ближе к услугам, в которых они нуждаются, подчеркнула Санду.

В начале марта президент Молдавии заявила, что власти страны ведут переговоры с США о сохранении программ Агентства по международному развитию USAID. Она подчеркнула, что если этого не случится, то обсуждение о продлении программ будет продолжаться с другими партнерами Кишинева.

По ее словам, одной из самых важных программ для Молдавии была программа по энергетике.

Кроме того, расходы на оборону со стороны США и ЕС заложены в бюджете Молдавии, добавила Санду.

Ранее Маск отменил финансирование СМИ в Молдавии.