Власти Молдавии сообщили о переговорах с США о сохранении USAID

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти страны ведут переговоры с США о сохранении программ Агентства по международному развитию USAID. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы продолжим обсуждать с США проекты USAID на предмет, сможем ли их сохранить, а если нет, то, очевидно, обсудим с другими партнерами, как можем их продолжить», — поделилась Санду.

По ее словам, одной из самых важных программ для Молдавии была программа по энергетике.

Кроме того, расходы на оборону со стороны США и ЕС заложены в бюджете Молдавии, добавила Санду.

До этого МИД Армении сообщал, что Ереван получил $110 миллионов через Агентство США по международному развитию.

Так, осенью прошлого года между США и Арменией было подписано грантовое соглашение на $250 миллионов. Однако из-за заморозки деятельности организации Армения получила не всю сумму. Уточняется, что грант выделяли на несколько целей: развитие гражданского общества, средств массовой информации Армении, а также гуманитарную помощь. До этого грантовое соглашение между США и Арменией было заключено на сумму $120 миллионов.

Ранее уволенным сотрудникам USAID дали 15 минут на сбор вещей.