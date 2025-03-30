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Пушков усомнился в том, что Украина получит бесплатную помощь от США

Пушков: Украина вряд ли может рассчитывать на бесплатную помощь США в обороне
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Mariam Zuhaib/AP

Украина вряд ли может рассчитывать на бесплатную помощь от США в сфере обороны. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился сенатор Алексей Пушков.

«Украина пытается торговаться с Трампом по поводу «минеральной сделки», хотя один раз это уже стало причиной конфликта между Трампом и Зеленским», — написал он.

При этом, добавил Пушков, Украина хочет продолжать получать оружие и разведданные из Соединенных Штатов. Сенатор считает, что «этот фокус у Киева не пройдет». Он отметил, что Киев Вашингтон считает «нахлебником».

«Конечно, в Киеве привыкли все получать бесплатно, но с Трампом это вряд ли удастся», — резюмировал Пушков.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина планирует попросить изменить новое экономическое соглашение с США, предложенное президентом Дональдом Трампом.

28 марта США передали Украине новый проект сделки по недрам, но на Украине уже выразили возмущение новыми условиями, которые выдвинула американская сторона. Соглашение может поставить Киев в полную зависимость от Вашингтона.

Ранее в Британии заявили о тяжелом положении Зеленского из-за сделки по ископаемым.

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