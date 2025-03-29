Украина захотела изменить условия сделки с США по недрам

Bloomberg: Украина хочет добиться инвестиций в рамках сделки с США по ресурсам

Украина намерена попросить изменить новое экономическое соглашение с США, предложенное президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, сейчас проект сделки предполагает, что американская сторона получит контроль над всеми крупными будущими инвестициями в инфраструктуру и полезными ископаемыми Украины без каких-либо временных ограничений. Страна обеспокоена тем, что такое соглашение может негативно отразиться на ее заявке о вступлении в ЕС, а США потребуют возмещения всей поддержки, предоставленной республике с февраля 2022 года.

Украинский источник рассказал, что накануне официальные лица провели видеоконференцию с американскими коллегами, где захотели получить разъяснения по поводу почти 60-страничного проекта сделки.

«Предстоит проделать большую работу, прежде чем Киев отправит свои окончательные предложения по поправкам. Проект, не содержащий никаких гарантий безопасности для Украины, подвергся резкой критике со стороны нескольких украинских оппозиционных законодателей», — сказал источник.

Он добавил, что американская сторона не отвергла опасения Киева, что дает возможность говорить об открытости США к обсуждению изменений.

28 марта Соединенные Штаты передали Украине новый проект сделки по недрам, но на Украине уже выразили возмущение новыми условиями, которые выдвинула американская сторона. Соглашение может поставить Киев в полную зависимость от Вашингтона.

Ранее в Британии заявили о тяжелом положении Зеленского из-за сделки по ископаемым.