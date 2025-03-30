Российские командиры обратили внимание на снижение количества беспилотников, поступающих из тыла. Об этом заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«А в тылу им в ответ: «Мол, чего помогать-то, скоро ж перемирие, а то и конец войне. Вон Трамп уж все объявил. И так раньше от себя отрывали, все на сборы фронту отправляли, так уж выдохлись небось», — говорится в сообщении.

По словам сенатора, многие «солдаты в тылу расслабились». Рогозин отметил, что некоторые спортивные комментаторы начали прилюдно хамить патриотически настроенным гражданам, не уточнив имя человека.

До этого турецкий политический аналитик, автор книги «Упадок американского могущества и восходящие силы» Умур Тугай Юджель заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией будет поражением не только Киева, но и Брюсселя, Берлина, Парижа и Лондона.

В свою очередь, бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор отмечал, что армия России продолжит наступление на фронте, а Украина будет терять все больше своих территорий.

Ранее в Британии заявили о страхе Запада из-за раскрытия правды об Украине.