Армия России продолжит наступление на фронте, а Украина будет терять все больше своих территорий. Об этом в интервью Radio Universum заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.

«Если мы продолжим рассматривать конфликт с этой (военной. – прим. ред.) точки зрения, то что будет? А вот что. Русские будут постепенно продвигаться все дальше и дальше, а Украина будет терять все больше и больше территорий», — подчеркнул он.

До этого бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявлял, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией.

Турецкий аналитик Серхат Латифоглу также заявил, что Украина потерпела поражение в конфликте с Россией. Эксперт подчеркнул, что это стало также и поражением стран Запада, которые поддерживали Киев в течение трех лет.

Ранее в Британии заявили о страхе Запада из-за раскрытия правды об Украине.