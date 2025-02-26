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Украине предрекли дальнейшие потери территорий

Генерал Шандор: Россия продолжит продвигаться, а Украина будет терять территории
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Армия России продолжит наступление на фронте, а Украина будет терять все больше своих территорий. Об этом в интервью Radio Universum заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.

«Если мы продолжим рассматривать конфликт с этой (военной. – прим. ред.) точки зрения, то что будет? А вот что. Русские будут постепенно продвигаться все дальше и дальше, а Украина будет терять все больше и больше территорий», — подчеркнул он.

До этого бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявлял, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией.

Турецкий аналитик Серхат Латифоглу также заявил, что Украина потерпела поражение в конфликте с Россией. Эксперт подчеркнул, что это стало также и поражением стран Запада, которые поддерживали Киев в течение трех лет.

Ранее в Британии заявили о страхе Запада из-за раскрытия правды об Украине.

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