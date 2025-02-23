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В Британии заявили о страхе Запада из-за раскрытия правды об Украине

Spectator: Запад боится раскрытия правды об Украине после окончания конфликта
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Западные чиновники и представители оборонно-промышленного комплекса боятся раскрытия правды об Украине после завершения конфликта. Об этом пишет британский журнал Spectator.

«Западные политики и типы из военно-промышленного сектора, которые заработали много денег на военных поставках, всегда знали в глубине души, что, поддерживая Украину против [президента России Владимира] Путина, они скрывают неловкую правду», — говорится в материале.

Автор добавил, что окончание конфликта на Украине может раскрыть «мрачные реалии» отношений Украины и России, участие стран Запада в конфликте и коррупционные связи украинского президента Владимира Зеленского.

Накануне турецкий аналитик Серхат Латифоглу заявил, что Украина потерпела поражение в конфликте с Россией. Эксперт подчеркнул, что это стало также и поражением стран Запада, которые поддерживали Киев в течение трех лет.ъ=

Ранее в США призвали признать «горькую правду» о переговорах по Украине.

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