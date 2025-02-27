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Политолог рассказал, к чему приведет поражение Украины

Политолог Юджель: Запад понимает, что на Украине проиграет не только Киев
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MaxxjaNe/Shutterstock/FOTODOM

Турецкий политический аналитик, автор книги «Упадок американского могущества и восходящие силы» Умур Тугай Юджель заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией будет поражением не только Киева, но и Брюсселя, Берлина, Парижа и Лондона. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политолога, Запад понимает такое положение дел. Юджель указал на значительное ухудшение ситуации в Украине — на нее повлияли разоблаченная массовая коррупция и поставленная под сомнение легитимность украинского президента Владимира Зеленского.

«Россия воюет не только с Украиной, но и с Западом. Поэтому поражение на Украине было бы правильнее определить не только как поражение Киева, но и как поражение Брюсселя, Берлина, Парижа и Лондона», — отметил Юджель.

До этого депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал, что у президента России Владимира Путина есть два кандидата на должность украинского лидера.

По его словам, первым кандидатом Путина на пост президента республики является глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Вторым — посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерий Залужный.

Ранее в американских СМИ обсуждали исключение двух стран из НАТО по требованию России.

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