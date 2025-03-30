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Пушков назвал сумму, которую USAID заплатило Time за публикацию о Зеленском

Пушков: USAID заплатило $4 млн Time за объявление Зеленского «Персоной года»
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Time

Агентство США по международному развитию (USAID) в 2022 году заплатило $4 млн американскому журналу Time за то, чтобы еженедельник объявил Владимира Зеленского «Персоной года» и разместил его фото на своей обложке. Об этом утверждает сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков в Telegram-канале.

Он утверждает, что Time является не единственным СМИ, которое получило огромные деньги за публикации такого рода.

Пушков считает, что «именно так делается информация на Западе».

19 марта сообщалось, что суд Мэриленда запретил возглавляемому миллиардером Илоном Маском департаменту государственной эффективности (DOGE) продолжать расформировывать агентство Соединенных Штатов по международному развитию.

До этого государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио сообщил, что США после шести недель анализа официально закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID).

Рубио добавил, что 5,2 тысячи контрактов, которые были аннулированы, привели к расходованию десятков миллиардов долларов способами, которые не служили основным национальным интересам США.

Ранее Трамп пригрозил увольнением чиновникам за отказ дать отчет DOGE.

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