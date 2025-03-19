Суд американского штата запретил DOGE продолжать расформировывать USAID

Суд Мэриленда запретил возглавляемому миллиардером Илоном Маском департаменту государственной эффективности (DOGE) продолжать расформировывать агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID). Об этом пишет The Washington Post.

Суд заблокировал продолжение сокращения штата агентства и постановил вернуть всем его сотрудникам, в том числе отправленным в административный отпуск, доступ к электронной почте и рабочим компьютерам. Судья Теодор Чуан счел, что DOGE, вероятно, нарушило Конституцию. В коллективном иске действующих и бывших сотрудников USAID утверждается, что сейчас Илон Маск и его ведомство получили те полномочия, которые, согласно основному закону США, получают только избранные политики.

До этого Трамп ограничил полномочия DOGE и призвал Маска использовать «скальпель вместо топора».

Ранее Трамп пригрозил увольнением чиновникам за отказ дать отчет DOGE.