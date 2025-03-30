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Глава МИД Польши резко высказался о России

Глава МИД Сикорский: Россия будет оставаться угрозой Европе при текущей власти
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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Министр иностранных дел России Радослав Сикорский утверждает, что Россия якобы продолжит оставаться угрозой для Европы при действующей власти. Его слова передает телеканал TVN 24.

Он считает, что соотношение сил на континенте и уровень его безопасности будет зависеть от того, чем завершится конфликт на Украине.

«Я думаю, что мы не можем быть уверены в том, что будет делать наш крупный сосед Россия, пока во главе этой страны стоит Владимир Путин», — считает Сикорский.

До этого Сикорский утверждал, что Россия якобы может перейти к «более широкой агрессии до конца десятилетия». По его словам, такое развитие событий станет возможным, если Россия «завладеет промышленными и человеческими ресурсами Украины». Тогда баланс сил изменится, указал политик. Глава МИД Польши подчеркнул, что ключевой целью международного сообщества должна быть защита украинского суверенитета.

Ранее Туск заявил, что Европа объединилась против России в одном вопросе.

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