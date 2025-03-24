Глава МИД Польши заговорил об угрозе «агрессии» со стороны России

Сикорский: Россия может перейти к широкой агрессии до конца десятилетия

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что Россия якобы может перейти к «более широкой агрессии до конца десятилетия». Его слова приводит TOK FM.

По его словам, такое развитие событий станет возможным, если Россия «завладеет промышленными и человеческими ресурсами Украины». Тогда баланс сил изменится, указал политик.

В связи с этим необходимо учитывать возможности «более широкой агрессии», утверждает Сикорский. Глава МИД Польши подчеркнул, что ключевой целью международного сообщества должна быть защита украинского суверенитета.

«Самое главное, чтобы Украина выжила как страна, которая сама выбирает своих лидеров, контролирует большую часть своей территории и принимает решения о направлениях интеграции», — сказал Сикорский.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал европейские страны разработать план по обеспечению сдерживания России после вероятного заключения мирного соглашения между РФ и Украиной. Стармер считает, что отсутствие гарантий безопасности оставит Украину беззащитной, а Европа, по его словам, должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий.

Ранее в Германии объяснили, почему Путин не допустит появления западных миротворцев на Украине.