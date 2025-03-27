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Туск заявил, что Европа объединилась против России в одном вопросе

Премьер Польши Туск: за несколько лет Европа объединилась в осуждении России
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IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что встреча так называемой «коалиции желающих» по Украине в Париже продемонстрировала «очень позитивные изменения в Европе» за несколько лет. По его словам, речь идет об объединении в осуждении России, пишет The Guardian.

Кроме того, указал Туск, европейские лидеры согласились в необходимости поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Он также сообщил, что участники выразили «идентичную позицию» относительно необходимости сохранения санкций против России и поддержки «необходимых усилий для сохранения отношений с США на максимально хорошем уровне, даже если обстоятельства не всегда благоприятны».

До этого Кир Стармер утверждал, что Россия якобы не является «серьезным игроком» за столом переговоров и посоветовал президенту Владимиру Путину продемонстрировать готовность к сотрудничеству.

Ранее Шольц предостерег от одной «большой ошибки» в отношении России.

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